Путин заявил о недопустимости "накрутки" на голосовании по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости "накруток" на голосовании по поправкам в Конституцию", сообщает ИА Regnum.
"Наша общая, важнейшая задача – чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", – заявил глава государства.
Президент напомнил, что результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными, поскольку только тогда их можно считать легитимными.
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