Назван первый признак сахарного диабета

Одним из первых признаков развития диабета второго типа является повышенное содержание глюкозы в крови, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на врача-эндокринолога Надежду Максимову.
По ее словам, развитию диабета способствует наследственность, возраст, ожирение, неправильное питание и малоактивный образ жизни. Так, по данным Роспотребнадзора, каждый лишний килограмм увеличивает риск развития диабета на 5%.
Как объяснила Максимова, первым признаком развития заболевания является состояние преддиабета, когда человек имеет постоянно повышенное содержание глюкозы в крови.
"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови, и в 84% случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом", – сказала эндокринолог.
Врач также предупредила, что к факторам риска диабета также относятся повышенный уровень холестерина и артериальная гипертензия.
Комментарии
Да кто бы мог подумать?! Да не может быть!
Сахар-глюкоза? Никогда бы не подумал!