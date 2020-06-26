НашВыбор22. В Алтайском крае вновь пройдет фотоконкурс на тему выборов

Фото: https://vk.com/moydomrodnoy; vk.com/sport.biy.raion; vk.com/id71196840

В Алтайском крае вновь состоится фотоконкурс на тему выборов. Он называется #НашВыбор22. Конкурс селфи проходит в дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Жители Алтайского края смогут выиграть смартфоны Apple IPhone Xr или iPhone SE 2020, а также планшеты Apple iPad, ноутбуки, телевизоры, электросамокаты и другие призы.

Участником конкурса может стать любой совершеннолетний избиратель. Для этого с 25 июня по 1 июля необходимо прийти на избирательный участок, сделать селфи на фоне специального плаката и выложить его в социальные сети "ВКонтакте", Instagram или "Одноклассники" с хештегом #нашвыбор22.

Организаторы конкурса – издательский дом "Регион" – считают, что конкурс активизирует молодежь на использование своего избирательного права и проявление гражданской позиции. Приятным бонусом для участников станут 248 ценных призов.

Конкурс #НашВыбор22 проводится на всей территории Алтайского края. Фото с хештегами #нашвыбор22 и #наименованием города или района (будет указан на плакате) нужно разместить в соцсетях до 2 июля в следующем порядке:

– Instagram: выложи свое фото на персональную страницу, поставь хештеги конкурса и отметь аккаунт @vybor_22 на фото;

– "ВКонтакте": выложи свое фото на стене в официальной группе конкурса vk.com/vybor_22;

– "Одноклассники": пришли свое фото в официальную группу конкурса ok.ru/vybor22 . После публикации сделай репост на личную страницу.

По итогам проведения конкурса определяются следующие категории победителей:

• Региональные победители определяются среди пользователей разместивших свою фотографию на фоне плаката конкурса в социальной сети с хештегом #нашвыбор22. Победителями признаются участники, которые набрали наибольшее количество лайков в официальной группе ("ВКонтакте" и "Одноклассники") и на личной страничке в Instagram. Всего девять победителей – по три в каждой социальной сети.

• Победители местного уровня определяются среди пользователей, разместивших свою фотографию на фоне плаката конкурса в социальной сети с хештегом #НашВыбор22 и хештегом своего города или района (например, #Бийск #Бурлийнскийрайон). Победителями признаются участники, которые набрали наибольшее количество лайков в официальной группе ("ВКонтакте" и "Одноклассники") и на личной страничке в Instagram. Всего три победителя по одному в каждой социальной сети.

• Победители регионального уровня, которые оказывают содействие в распространении информации о конкурсе. Определяются в трех социальных сетях ("ВК", "ОК", Instagram). Участник должен вступить в группу конкурса, поставить лайк под постом о проведении конкурса, в комментариях отметить двух друзей и сделать репост поста на свою страницу в социальной сети. Победитель определяется рандомно среди участников, выполнивших условия.

• Победители по специальным номинациям конкурса. Их определяет жюри, победа в номинациях не зависит от количества лайков.

Специальные региональные номинации:

• "Самое молодежное фото" (три победителя);

• "Самое оригинальное фото" (три победителя);

• "Самая женственная фотография" (три победителя);

• "Самое мужественное фото" (три победителя);

• "Лучшее массовое фото" (три победителя);

• "Лучшее семейное фото" (пять победителей);

• "Самое улыбчивое фото" (три победителя);

• "Самое патриотичное фото" (три победителя).

Конкурс проводится в период с 25 июня по 10 июля 2020 года. Для участия допускаются фотографии, размещенные пользователями с 25 июня по 2 июля 2020 года.

Голосование в официальных группах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" проводится с 25 июня с 8:00 часов по 3 июля до 24:00 часов 2020 года. Голосование на персональных страницах в социальной сети Instagram проходит с 25 июня с 8:00 часов по 3 июля до 24:00 часов 2020 года.

В случае отказа победителя от получения ценного приза или подарка, организаторами конкурса выбирается следующий по рейтингу участник для награждения. Победитель обязуется представить свои персональные данные и иную информацию, необходимую организаторам для награждения. Итоги подведут до 10 июля 2020 года, они будут опубликованы на сайте www.katun24.ru.

Подробнее об участии можно узнать в официальных группах конкурса в социальных сетях:

Instagram: instagram.com/vybor_22

"Одноклассники": ok.ru/vybor22

"ВКонтакте": vk.com/vybor_22 и на сайте katun24.ru.

Как уже сообщал amic.ru, голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Оно продлится до 1 июля. Последний день плебисцита станет выходным.

Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.