Екатерина Варнава сфотографировалась в прозрачном платье-сетке. Снимки звезда разместила в своем Instagram.
Варнава продемонстрировала по-настоящему женственный и сексуальный образ. Актриса надела платье-сетку крупной вязки от Fendi, которое полностью облегает фигуру и заканчивается чуть ниже колен, выгодно подчеркивая все линии тела.
Чтобы окончательно не смущать своих фанатов крупной вязкой, под платье Варнава надела боди телесного цвета, а дополнила образ аккуратными босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.
При этом в обычной жизни актриса предпочитает спортивную одежду и модели формата оверсайз, которые надевает на репетиции и во время поездок в гастролях.
Комментарии
Страшная как смертный грех, а чего-то наряжается.
Это фурор!!!!!!!!!!!!!
Вах баюс баюс )))
26.06.2020 08:48
- гость -
Страшная как смертный грех, а чего-то наряжается.
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Ну куда уж ей до вас, доярок, колхоза имени ильича
))))))))))))))))
вот издалека и когда носяру не видно вполне себе ничего телочка...
26.06.2020 09:00
- гость -
Да, бабе яге с десятью пластиками очень далеко до доярок. Впрочем, где нам - ватникам понять утончённые вкусы упырей, кощеев, ведьмаков и прочей нечисти.
есть типичные люди из 90х а эта типичная баба из 2000х. не айс. суповой набор под два метра ростом с челкой-лопатой
26.06.2020 09:05
- гость -
А в сумерках вообще огонь...
А кто эта тётка?
Счастья ей с нарядами и предпочтениями.))) Доставляет, что выгул нового платья, оказывается, значимое событие в обществе.)))