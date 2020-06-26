Затишье перед бурей. О погоде в Алтайском крае 26 июня

На 27 июня в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, а день 26 июня будет спокойным и почти безветренным.
В регионе температура воздуха составит +28...+33 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +29...+31 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.
Комментарии
А мой прогноз показывает, что в субботу в Барнауле никакого дождя не будет. Ветер 5м/с, возможны порывы ветра до 11 м/с. Так что ни о каком шторме речи нет. Посмотрим кто врет )))