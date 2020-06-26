Президент России Владимир Путин может выступить с обращением, связанным с голосованием по поправкам в Конституцию. Вероятно, оно состоится в понедельник, 29 июня, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
О том, что новое обращение главы государства будет касаться голосования по поправкам, и о том, когда оно пройдет, изданию сообщили сразу четыре источника, близких к Кремлю. Официального подтверждения этой информации пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пока не давал.
Отмечается, что ранее источники других СМИ подтверждали, что президент готовит соответствующее обращение, но в качестве даты называли 30 июня.
Комментарии
Что-то часто стал он к россиянам обращаться!
Пока не вернёт пенсионный возраст вся мишура не сработает.
Ха, я уже проголосовал.
Гость 8:15 ты к пенсионному возрасту какое отношение имеешь ?
26.06.2020 08:30
Александр
)))))) думаешь не доживет? "не читайте до обеда советских газет..."
Александру
Дожить до нее мечтаем)))
обнулёныш....
надо ему что-то стало от народа