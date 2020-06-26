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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о сердечном приступе у актера

, ИА "Амител"
Из-за проблем со здоровьем артист не посетил могилу матери в день ее смерти
Михаил Ефремов / Фото: militaryarms.ru

Михаил Ефремов / Фото: militaryarms.ru

Михаил Ефремов перенес сердечный приступ, рассказал "Московскому Комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, близкие артиста хотели вызвать скорую помощь, но он настоял, чтобы медики не приезжали.

Отчасти из-за плохого самочувствия Ефремов не стал ходатайствовать перед следователями, чтобы его отпустили на могилу матери в день ее смерти – 25 июня.

Второй причиной такого решения юрист назвал "самобичевание" актера. По словам адвоката, артист находится в подавленном состоянии.

Ранее Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы выручить друга. По словам правозащитника, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому артист выпил.

В этот же день ему с Украины позвонил друг и сообщил, что его мать и супруга попали в московскую больницу в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, приятель попросил актера съездить в медучреждение.

Как уже сообщал amic.ru, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.06.2020 09:12
- гость -

А разве у него не домашний арест?

26.06.2020 09:22
- гость -

ага. типа домашний. короче прокололись

26.06.2020 09:26
- гость -

сделать то что ты надо? понять и простить?

26.06.2020 09:33
Mestnyi122

26.06.2020 09:12
- гость -
--
...из-за плохого самочувствия Ефремов не стал ходатайствовать перед следователями, чтобы его отпустили на могилу матери в день ее смерти...

Не убедительно, не?!

26.06.2020 09:34
!

бред. Если не было врачей то кто дал заключение о сердечном приступе? И вот это мусоленье о том что ехал другу помогать.. ну-ну, в невменяемом состоянии поехал на помощь, помощничек. Это раз. И два - что это меняет? Или типа если есть "уважительная" причина, то пьяная езда не так уж страшно?
Я не призываю "линчевать" и гнобить, но и вот эти адвокатские выверты, только усугубляют ситуацию, вызывая негатив. Уже сидели б молча, делали свое дело и ждали суда, чем пытаться тупыми оправданиями "пролить свет" на произошедшее

26.06.2020 09:35
Guest

Мне одному кажется, что теперь уже просто городят залипуху - лишь бы что-то сказать? Со здоровьем у Ефремова точно не все в порядке хотя бы потому, что при таком образе жизни - это куча хронических заболеваний. Поэтому акценты на плохом самочувствии с намеком на их причину в виде моральных страданий выглядят неоправданно. Отказ от скорой - это тоже не геройство. Доведение себя до плачевного физического состояния похоже на намерение выглядеть страдальцем, которого нельзя привлекать к ответственности или применять к нему заслуженное наказание. Насчет визитов на кладбище - тоже "в пользу бедных". Его мера пресечения не предусматривает возможности покидать жилище, кроме как по вызову правоохранительных органов и суда. В конечном итоге, любой заключенный в рамках предварительного следствия или осужденный к лишению свободы тоже не может сходить на могилу матери ни в день смерти, ни в родительский день, ни в любой другой.

О попытках оправдания причин трагедии и вовсе звучит издевательски. Что, Православие поощряет пьянство и наркотики в дни праздников? И он не выпил. Он напился в хлам. Да и что это за помощь другу от человека, который лыка не вяжет и на ногах не стоит. Хотел бы помочь реально, попросил бы об услуге тех, кто в состоянии был бы сделать это от его имени. Уверен, таких нашлось бы немало среди его друзей. А если не нашлось бы, значит и не друзья они, как сами себя называют. В общем, чем больше об этом болтают ерунду его "защитники", тем в более глупое положение они ставят самого Михаила Ефремова.

26.06.2020 09:51
- гость -

Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

Ломка, не?

26.06.2020 10:00
Гость

Потихонечку,потихонечку народ подводят к мысли,что Ефремов самый замечательный человек на планете,всё осознал,самоизбичевался. В общем лишение прав,штраф и условка-максимум,что ему надо дать.

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