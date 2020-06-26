Адвокат Михаила Ефремова рассказал о сердечном приступе у актера

Михаил Ефремов перенес сердечный приступ, рассказал "Московскому Комсомольцу" адвокат актера Эльман Пашаев.
По его словам, близкие артиста хотели вызвать скорую помощь, но он настоял, чтобы медики не приезжали.
Отчасти из-за плохого самочувствия Ефремов не стал ходатайствовать перед следователями, чтобы его отпустили на могилу матери в день ее смерти – 25 июня.
Второй причиной такого решения юрист назвал "самобичевание" актера. По словам адвоката, артист находится в подавленном состоянии.
Ранее Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы выручить друга. По словам правозащитника, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому артист выпил.
В этот же день ему с Украины позвонил друг и сообщил, что его мать и супруга попали в московскую больницу в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, приятель попросил актера съездить в медучреждение.
Как уже сообщал amic.ru, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.
Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
А разве у него не домашний арест?
ага. типа домашний. короче прокололись
сделать то что ты надо? понять и простить?
26.06.2020 09:12
- гость -
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...из-за плохого самочувствия Ефремов не стал ходатайствовать перед следователями, чтобы его отпустили на могилу матери в день ее смерти...
Не убедительно, не?!
бред. Если не было врачей то кто дал заключение о сердечном приступе? И вот это мусоленье о том что ехал другу помогать.. ну-ну, в невменяемом состоянии поехал на помощь, помощничек. Это раз. И два - что это меняет? Или типа если есть "уважительная" причина, то пьяная езда не так уж страшно?
Я не призываю "линчевать" и гнобить, но и вот эти адвокатские выверты, только усугубляют ситуацию, вызывая негатив. Уже сидели б молча, делали свое дело и ждали суда, чем пытаться тупыми оправданиями "пролить свет" на произошедшее
Мне одному кажется, что теперь уже просто городят залипуху - лишь бы что-то сказать? Со здоровьем у Ефремова точно не все в порядке хотя бы потому, что при таком образе жизни - это куча хронических заболеваний. Поэтому акценты на плохом самочувствии с намеком на их причину в виде моральных страданий выглядят неоправданно. Отказ от скорой - это тоже не геройство. Доведение себя до плачевного физического состояния похоже на намерение выглядеть страдальцем, которого нельзя привлекать к ответственности или применять к нему заслуженное наказание. Насчет визитов на кладбище - тоже "в пользу бедных". Его мера пресечения не предусматривает возможности покидать жилище, кроме как по вызову правоохранительных органов и суда. В конечном итоге, любой заключенный в рамках предварительного следствия или осужденный к лишению свободы тоже не может сходить на могилу матери ни в день смерти, ни в родительский день, ни в любой другой.
О попытках оправдания причин трагедии и вовсе звучит издевательски. Что, Православие поощряет пьянство и наркотики в дни праздников? И он не выпил. Он напился в хлам. Да и что это за помощь другу от человека, который лыка не вяжет и на ногах не стоит. Хотел бы помочь реально, попросил бы об услуге тех, кто в состоянии был бы сделать это от его имени. Уверен, таких нашлось бы немало среди его друзей. А если не нашлось бы, значит и не друзья они, как сами себя называют. В общем, чем больше об этом болтают ерунду его "защитники", тем в более глупое положение они ставят самого Михаила Ефремова.
Михаил Ефремов перенес сердечный приступ
Ломка, не?
Потихонечку,потихонечку народ подводят к мысли,что Ефремов самый замечательный человек на планете,всё осознал,самоизбичевался. В общем лишение прав,штраф и условка-максимум,что ему надо дать.