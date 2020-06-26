12 детей заразились коронавирусом в Горном Алтае за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай 39 человек заразились коронавирусом, 12 из которых – дети, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
"Коронавирус подтвердился у 31 жителя Кош-Агачского района, в том числе у 11 детей; пяти жителей Горно-Алтайска, в том числе одного ребенка; двух жителей Майминского района и жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими. В пяти случаях диагностированы симптомы заболевания", – проинформировали в оперштабе.
В общей сложности в регионе зарегистрирован 561 инфицированный COVID-19. Выздоровели 232 человека, 21 пациент – за последние сутки.⠀
Напомним, что с 10 июня на территории Кош-Агачского района действует режим карантина. Въезд и выезд запрещен для всех, кроме людей, проживающих в муниципалитете.
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