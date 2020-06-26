Июль 2020 года в Алтайском крае окажется дождливым. Осадков будет больше, чем в предыдущие годы, утверждают синоптики Гидрометцентра России. По их оценкам, на всей территории региона температура будет приблизительно около нормы.
"Дефицит осадков предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Приволжском федеральном округе, на западе Уральского федерального округа. Избыток осадков наиболее вероятен на юго-западе Сибирского федерального округа", – уточнили метеорологи.
По прогнозу экспертов, значительно жарче, чем обычно, будет в Хабаровском крае и на Камчатке.
Как ранее писал amic.ru, Росгидрометцентр спрогнозировал, что в июле жителей Алтайского края ожидает повышенное количество осадков.
По мнению синоптиков, северная и западная часть региона попадет в зону повышенных осадков. При этом температура в этих районах будет незначительно ниже нормы, а в остальных частях региона – немного выше.
Отметим, что норма среднемесячной температуры в Барнауле в июле составляет около +20°С.
Комментарии
да вы гисметео то посмотрите! весь июль жара за 30 и сушняк!
26.06.2020 09:28
- гость -
--
Нашел куда смотреть!
ну все, раз синоптики сказали что будет много дождей, ждем засуху!
синоптики максимум на три дня что то спрошнозировать могут
Точный прогноз погоды на завтра, слушай послезавтра))) У меня ДР в июле, а тут дожди, не канает такая тема.