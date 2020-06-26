В Барнауле добровольцы закрасили рекламу наркотиков

В Барнауле добровольцы закрасили свыше 25 надписей с рекламой запрещенных веществ на жилых домах и других объектах города, сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Мероприятие прошло накануне Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом в рамках акции "Пойдем, закрасим!". В нем участвовали волонтеры отряда "Свой" Алтайского государственного университета, сотрудники Краевого дворца молодежи и представитель добровольной народной дружины Железнодорожного района.
Отмечается, что мероприятие организовали по инициативе Краевого дворца молодежи и лидеров регионального движения "Стопнаркотик" в рамках госпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае".
Комментарии
а по камерам найти художников и заставить языком слизывать краску?
А мусаров не хотят заставить закрашивать ?
За их профнепригодность
Закрасили и наркодилеры в недоумении - как теперь быть, все каналы сбыта накрылись...