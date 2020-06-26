Барнаулец пытался убить знакомого на автобусной остановке

В Барнауле задержали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.
Установлено, что в среду, 24 июня, на остановке общественного транспорта в поселке Центральном 53-летний мужчина напал с ножом на своего 40-летнего знакомого. Поводом стали давние конфликтные отношения. Злоумышленник не менее восьми раз ударил своего оппонента в жизненно важные органы. Однако пострадавшему повезло – медикам удалось сохранить ему жизнь.
Нападавшего задержали. Ему предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство". Расследование уголовного дела продолжается.
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