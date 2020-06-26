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Порошенко рассказал об "уникальном шансе" вернуть Крым

, ИА "Амител"
По мнению бывшего президента Украины, Россия уже не способна финансировать "чемодан без ручки"
Фото: Topcor.ru

Фото: Topcor.ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко увидел в снижении ВВП России "уникальный шанс" вернуть Крым. По его словам, экономика России уже не способна финансировать этот "чемодан без ручки".

Порошенко отметил, что из-за пандемии коронавируса в России развернулся глубокий кризис, ВВП упал на 5%. Поэтому надо немедленно "укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти и из Донбасса, и из Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров", цитирует экс-президента Украины РБК.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. За присоединение полуострова проголосовало более 96% жителей. Ряд европейских стран, США и Украина не признают итоги голосования, называя произошедшее аннексией. Российская сторона последовательно отвергает все обвинения. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.06.2020 13:06
- гость -

У Порошенко эти финансы имеются?

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