Седина в бороду. 71-летний ревнивец убил возлюбленную кочергой, совком и ножом

Суд вынес приговор 71-летнему жителю Новичихинского района Алтайского края. Мужчину признали виновным в совершении убийства. Подробности сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По версии правоохранителей, в феврале 2020 года в жилом доме одного из сел Новичихинского района мужчина и его 64-летняя подруга распивали алкоголь. В ходе застолья между парой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина избил возлюбленную кочергой и металлическим совком, а затем ударил ножом в шею. Пострадавшая скончалась на месте.
В ходе разбирательства пожилой ревнивец полностью признал свою вину. Суд учел прежние судимости убийцы и назначил ему наказание в виде десяти с половиной лет исправительной колонии особого режима.
Комментарии
Мужчина избил возлюбленную кочергой и металлическим совком, а затем ударил ножом в шею.
все беды от женщин
Суд учел прежние судимости убийцы
Вот неймется же старым теткам... зачем он ей был нужен вобще?!