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Врач рассказал о состоянии добровольцев, на которых испытывают вакцину от коронавируса

, ИА "Амител"
Осложнений у подопытных не наблюдается
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Состояние здоровья первой и второй групп вакцинированных от коронавируса добровольцев оценивается как хорошее. Об этом рассказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Бурденко Олег Чихляев в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, каких-либо осложнений или побочных реакций по результатам осмотра добровольцев не наблюдается. Жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья также нет, уточнил врач.

Отмечается, что специалисты продолжают проводить весть спектр лабораторных и инструментальных исследований, а также исследований, предусмотренных протоколом и необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

Напомним, что испытания российской комбинированной векторной вакцины против коронавирусной инфекции проводятся совместно Министерством обороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.06.2020 12:56
- гость -

там как бы под шумок не сложно кто не выжил другим подменить

26.06.2020 13:34
- гость -

другим подменить

В "дурке", думаю, не сложно и тобой кого нибудь подменить.

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