Диетолог рассказала об опасной дозе минеральной воды

В зависимости от дозировки минеральная вода может быть не только полезной, но и нанести вред организму, заявила диетолог Светлана Соломеина в беседе с НГС.
По ее словам, полностью отказываться от минералки не стоит, поскольку она помогает освежиться в жару, улучшает аппетит и облегчает течение заболеваний ЖКТ.
Однако выпивать следует не более одного стакана за раз, поскольку большее количество такой жидкости создает нагрузку на сердце и почки. При этом лучше всего выбирать столовые воды с минерализацией менее 1 грамма на литр или лечебно-столовые около 4-5 граммов на литр.
Всего же за сутки диетолог рекомендует выпивать не больше двух литров минеральной воды без кислой реакции и не сильносоленой. Большое количество соли в воде может плохо сказаться на самочувствии людей с заболеваниями почек и сердца, сопровождаться отеками и повышенным артериальным давлением. Кроме того, регулярное употребление воды с углекислым газом способствует развитию гастрита.
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А как дело обстоит с квасом?