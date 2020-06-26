Ученые научились убивать коронавирус за 25 секунд

Ученые Бостонского университета выяснили, что коронавирус можно уничтожить ультрафиолетовым излучением за 25 секунд, сообщает "Российская газета".
В ходе исследования специалисты воздействовали на вирус различными дозами ультрафиолета с помощью особых ламп.
Экспериментальным методом исследователи пришли к выводу, что оптимальная дозировка – 5 мДж/кв.см. При таком излучении распространение вируса SARS-CoV-2 упало на 99% за 6 секунд.
Для полного уничтожения коронавирусной инфекции потребовалось немного больше времени – 25 секунд.
Ранее amic.ru писал, что ученые подтвердили связь между группой крови и смертностью от COVID-19. Хуже всего болезнь переносят обладатели второй группы крови.
Комментарии
То есть, тот факт, что власти посадили людей по домам, запретили выходить на улицу можно воспринимать как геноцид?
кто-то вообще-то видел настоящий фотоснимок этого Кавида??
или нас так и будут пичкать подобными рисунками первоклассников или компьютерной графикой, и рассказывать за сколько секунд этот "рисунок" погибает на Солнушке...
Получается солнце за 25 секунд убивает короновирус. Сколько денег потратили на обработку остановок и улиц? Может пора пляжи открыть?
чеченцы и ингуши сразу это прочухали
Какая вам разница какой вид этого кавида,всё равно без мелькоскопа его не разглядеть.Незаметно подберётся к вам и ага.
дело не в мелкоскопе... дело в том что нас пичкают инфой от якобы учёных которые изучают кавид и делают против него лекарства и вакцины, т.е. эти учёные должны видеть погиб конкретно этот вирус после их лекарства или их лекарство на него ни как не подействовало... А у них, банально, нет возможности увидеть отдельно взятый вирус.
если бы у них была такая возможность давно бы в сети были реальные фото реального вируса - но нам так не разу и не показали вирус!!! вопрос - он есть вообще??
Вам вирус покажи,вы сразу:а как он размножается?