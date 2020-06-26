Внешность кота Матроскина из "Простоквашино" изменится в новом сезоне

В первой серии нового сезона мультсериала "Простоквашино" изменится внешний вид кота Матроскина, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу киностудии "Союзмультфильм".
Причиной нового облика персонажа станет применение нового шампуня во время банных процедур.
"На официальном канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия популярного мультсериала "Простоквашино" под названием "Банный день". По сюжету героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией: после того, как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик Кота лишился своего определяющего отличия – полосатости", — сообщили в "Союзмультфильме".
Напомним, премьера продолжения оригинального мультфильма "Трое из Простоквашино" состоялась в апреле 2018 года. По итогам 2019 года мультсериал выбился в пятерку лидеров самых просматриваемых на детском телевидении по данным Mediascope. Все серии на официальном канале "Союзмультфильма" на YouTube посмотрели свыше 160 миллионов раз.
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