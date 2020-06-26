6800 новых случаев COVID-19 выявили в России

За прошедшие сутки в России число заболевших коронавирусом выросло на 6800 и составляет теперь 620 794 случая. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию инфекции.
Наибольший прирост зараженных зафиксировали в Москве – 813 человек, Московской области – 390, Ханты-Мансийском АО – 295, Санкт-Петербурге – 223, а также Нижегородской и Иркутской областях – по 210.
Выздоровели, по состоянию на 26 июня, 384 152 пациента, из них 8 988 – за последние сутки.
При этом скончались еще 176 человек с коронавирусом, а общее количество летальных случаев достигло 8 781.
Напомним, в Алтайском крае на 26 июня выявили 76 заболевших COVID-19, выздоровело 98 пациентов. Новых смертей нет. За все время эпидемии в регионе инфекция подтвердилась у 3 676 человек.
Комментарии
Наблюдаем снижение количества инфицированных.
26.06.2020 15:46
- гость -
Наблюдаем снижение количества инфицированных.
Спасибо. Продолжайте наблюдение