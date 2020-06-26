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Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве

, ИА "Амител"
Суд счел доказательства достаточными для вынесения приговора режиссеру
Кирилл Серебренников / Фото: kino-teatr.ru

Кирилл Серебренников / Фото: kino-teatr.ru

Художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает телеканал "Дождь". Соответствующий приговор вынес Мещанский районный суд.

По версии следствия, Серебренников вступил в сговор с экс-директором Российского академического молодежного театра Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором АНО "Седьмая студия" Юрием Итиным и экс-генпродюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским.

Правоохранители представили доказательства, что фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

В настоящее время судья зачитывает решение. О том, какое наказание назначили подсудимым, станет известно позднее.

Ранее amic.ru писал, что прокурор Михаил Резниченко попросил суд назначить Серебренникову шесть лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.

Малобродскому гособвинитель запросил пять лет лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа, Апфельбаум и Итину – по четыре года колонии плюс штрафы в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, гособвинение просит удовлетворить иск Минкультуры о возмещении ущерба. Для обеспечения выплаты компенсации предлагают сохранить арест на имущество подсудимых. Серебренников, Апфельбаум, Итин и Малобродский своей вины не признают.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.06.2020 15:51
- гость -

Кажется холокост начинается.

26.06.2020 16:04
- гость -

Если ты руководитель - будь добр понимать, какие документы ты подписываешь и что твориться у тебя в организации. Закономерный результат нулевого управленца, при условии, что его сотрудники с ним не поделились. Хотя сомневаюсь, что можно не заметить, такую потерю денег. Поэтому получит справедливое наказание.

26.06.2020 16:06
- гость -

Если они столько присвоили, почему штрафы такие смешные? Лучше бы вернули все, что присвоили, плюс 20%, и пусть дальше себе спектакли ставят.

26.06.2020 16:54
гость

я готов отсидеть 6 лет за 40 лямов. Я работаю за 250-270 тыс., в год.

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