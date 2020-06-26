Художественного руководителя "Гоголь-центра" режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает телеканал "Дождь". Соответствующий приговор вынес Мещанский районный суд.
По версии следствия, Серебренников вступил в сговор с экс-директором Российского академического молодежного театра Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором АНО "Седьмая студия" Юрием Итиным и экс-генпродюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским.
Правоохранители представили доказательства, что фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".
В настоящее время судья зачитывает решение. О том, какое наказание назначили подсудимым, станет известно позднее.
Ранее amic.ru писал, что прокурор Михаил Резниченко попросил суд назначить Серебренникову шесть лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа.
Малобродскому гособвинитель запросил пять лет лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа, Апфельбаум и Итину – по четыре года колонии плюс штрафы в размере 200 тысяч рублей.
Кроме того, гособвинение просит удовлетворить иск Минкультуры о возмещении ущерба. Для обеспечения выплаты компенсации предлагают сохранить арест на имущество подсудимых. Серебренников, Апфельбаум, Итин и Малобродский своей вины не признают.
Комментарии
Кажется холокост начинается.
Если ты руководитель - будь добр понимать, какие документы ты подписываешь и что твориться у тебя в организации. Закономерный результат нулевого управленца, при условии, что его сотрудники с ним не поделились. Хотя сомневаюсь, что можно не заметить, такую потерю денег. Поэтому получит справедливое наказание.
Если они столько присвоили, почему штрафы такие смешные? Лучше бы вернули все, что присвоили, плюс 20%, и пусть дальше себе спектакли ставят.
я готов отсидеть 6 лет за 40 лямов. Я работаю за 250-270 тыс., в год.