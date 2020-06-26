Барнаульцы сообщают об огромной пробке на выезде из города

Автолюбители рассказывают о крупной пробке на Правобережном тракте. Фото и видео транспортного затора опубликовали в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Речь идет об участке на выезде из города сразу за Новым мостом. По словам очевидцев, причиной тому послужили ремонтные работы.
Комментаторы обратили внимание на то, что пятница – далеко не лучший день для ремонта на проезжих частях, так как люди массово отправляются за город – на дачи или на отдых.
Как ранее писал amic.ru, на Павловском тракте в женщину-пешехода отлетело колесо от "Газели". В результате пострадавшая получила сотрясение мозга, различные травмы и сейчас находится в больнице.
Комментарии
Гениально, старый мост закрыли, и тут перекрыли. В Новосибирск через Камень на Оби предлагаете ехать
Дорожники решили травку прополоть у моста на фирсово,от сюда и пробка)
им люди горбы скоро ломать начнут