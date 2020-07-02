Почем литр? Из чего составляется цена на бензин и сколько он стоит на самом деле

Почему нефть дешевеет, а бензин в России только дорожает? Этим и другими вопросами задаются многие автолюбители, в очередной раз удивившись новым ценникам на АЗС. Хотя стоимость топлива — вещь прозрачная, а потому очень легко узнать, почему она меняется, уверяют эксперты. А знаете ли вы, почему бензин стоит именно столько? Amic.ru и "ЛУКОЙЛ" подготовили для вас тест, чтобы это выяснить. Отвечайте на вопросы и проверьте, можете ли вы считаться гуру в области ценообразования.
Почему у соседа дешевле?
Как видно из ответов на тест, большинство факторов, из которых складывается конечная цена на бензин, одинаковые по всей стране. Но почему тогда на одной заправке литр 95-го стоит дороже, а на соседней — дешевле? Все дело в наценке от автозаправочных станций, пояснили в сети АЗС "Горно-Алтайск Нефтепродукт", которая работает под брендом "ЛУКОЙЛ".
При чем, по словам специалистов, добропорядочные компании берут эту наценку не с потолка, а формируют объективно. Например, в "ЛУКОЙЛЕ" эту прибыль используют, чтобы организовать сервис и гостеприимство на заправках.
Компания направляет эти деньги на обучение и рост сотрудников, в передвижные лаборатории, которые контролируют качество топлива, а также в систему поддержания чистоты и порядка: территории и помещений АЗС, заправочных пистолетов и туалетов.
Другими словами, водитель платит за бензин чуть больше, чем мог бы, чтобы на АЗС у него была возможность заправиться без ожидания и очередей, перекусить или выпить кофе. Другими словами, наценка — это плата за сервис и гостеприимство. В "ЛУКОЙЛЕ" подчеркивают, что эта составляющая цены на бензин — гарантия качества топлива и качественного обслуживания.