Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск

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Два человека пострадали в аварии на пересечении автодорог А-322 (Барнаул-Рубцовск) и К-03 (Рубцовск-Новоегорьевское) вечером 25 июня, сообщает пресс-служба ГИБДД Рубцовска.
По информации правоохранителей, столкновение автомобилей LADA Kalina и Mazda 6 произошло по вине 47-летнего водителя "Лады", который нарушил ПДД, не уступив дорогу на перекрестке.
В результате травмы получили два пассажира отечественной машины: 40-летняя женщина и 11-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь в городской больнице №1.
Ранее amic.ru писал, что в Республике Алтай 25 июня в двух ДТП погибли водители автомобилей марки УАЗ.
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