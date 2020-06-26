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Жители Алтайского края два года ждут компенсаций за паводок

, ИА "Амител"
Сначала чиновникам не понравилась формулировка решений суда, а потом они заявили, что денег нет
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Краснощековского района до сих пор не могут получить компенсацию за ущерб, нанесенный паводком два года назад, сообщает "Тайга.инфо".

В 2018 году первая волна паводка затронула свыше 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В связи с подтоплениями в регионе вводили режим ЧС. Суммарный ущерб превысил миллиард рублей.

В конце мая того же года из федерального бюджета выделили 400 млн рублей на помощь пострадавшим. За подтопленные домовладения платили 10 тысяч рублей, за частичную утрату жилья – 50 тысяч рублей, за полную ее утрату – 100 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, населению необходимо было через суд доказать, что они постоянно проживали по указанному адресу.

Однако для 1,5 тысячи жителей Краснощековского района оказалось не все так просто. Чиновникам из МЧС не понравилась формулировка судебных решений, и они отказались их выполнять.

"Для осуществления единовременных денежных выплат гражданам на основании судебного решения необходимо, чтобы в резолютивной части решения указывалось на необходимость включения граждан в списки нуждающихся в оказании помощи, вид и размер указываемой помощи, а также содержалась информация об источнике финансирования", – констатировали в ведомстве, уточнив, что судебные вердикты по компенсациям этому не соответствуют.

Позднее суд вынес повторное решение в пользу пострадавших, обязав администрацию района включить их в список тех, кому положены выплаты. Это произошло еще в конце 2019 года. Спустя полгода местные жители утверждают, что денег они так и не дождались. По их словам, чиновники это объясняют тем, что денег на выплаты из резервного фонда не поступало.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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