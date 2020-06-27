В Горном Алтае на территории солнечной электростанции устроили пастбище для овец

Территория Усть-Канской солнечной электростанции в Республике Алтай стала пастбищем для овец. Это первый в России проект агровольтаики – совмещения солнечной энергетики и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба ГК "Хевел".
Поскольку Усть-Канская СЭС находится рядом с пастбищем, рацион стада не изменится и животные продолжат питаться той же самой травой. При этом естественного корма на территории предприятия больше, поскольку трава там не вытаптывается, а тень от модулей позволяет удерживать влагу в почве.
"Выпас овец на Усть-Канской СЭС позволяет более эффективно использовать территорию электростанции и одновременно бороться с лишней растительностью естественным путем. Животные обеспечены кормом, не требуют постоянного контроля и защиты, так как находятся на закрытой охраняемой территории", – рассказали в "Хевел".
В случае успеха проекта в планах компании организовать выпас скота и на других солнечных электростанциях "Хевел". В частности, рассматриваются Усть-Коксинская, Майминская и Онгудайская СЭС в Республике Алтай.
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Здорово придумали!