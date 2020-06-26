Сайт ЦИК России подвергся хакерской атаке

На сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в пятницу, 26 июня, совершена DDoS-атака. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDoS-атака", – сказано в канале Центризбиркома. Эту информацию также подтвердил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"У меня пришло сообщение, откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идет DDoS атака, 240 тысяч запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идет вообще, но пришло сообщение, что ребята, берегитесь", – приводит его слова "Интерфакс".
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции продлится с 25 июня по 1 июля.
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