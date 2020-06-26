Серебренникова приговорили к условному лишению свободы

Мещанский районный суд озвучил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и его соучастникам в деле о хищении средств, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа", сообщает газета "Известия".
Судья признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им наказание в виде условного лишения свободы и штрафов.
Серебренникову и Юрию Итину дали по три года, Алексею Малобродскому – два года. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный Министерству культуры РФ, и выплатить штрафы. Его оценили в 129 млн рублей.
С режиссера будет взыскано 800 тысяч рублей, с Итина – 200 тысяч, с Малобродского – 300 тысяч.
Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, которая "не была в курсе преступных намерений подсудимых, но проявила халатность", назначили штраф в 100 тысяч рублей. Она освобождена от его выплаты в связи с истечением срока давности.
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