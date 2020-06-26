Водитель автобуса в Барнауле сошел с маршрута, чтобы спасти человека

Водитель автобуса № 126, который следовал по маршруту Шадрино — Барнаул, вместе с пассажирами поехал на станцию скорой помощи, чтобы спасти жизнь пожилому мужчине, сообщают в паблике Barnaul 22.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 июня в районе Павловского тракта. Во время поездки одному из пассажиров стало плохо, предположительно, из-за проблем с сердцем.
"Водитель автобуса очень быстро сориентировался и подъехал к станции скорой помощи на Георгиева, сам вызвал бригаду, помог медикам переложить дедушку на носилки, чем, может быть, спас жизнь человеку. Все сделал очень быстро, четко, без промедления и продолжил дальше свой маршрут", – пишет подписчица сообщества София Рогова.
Имя храброго водителя девушке узнать не удалось, но она поблагодарила мужчину за столь героический поступок.
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