Невыносимая жара и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 27 июня

В субботу, 27 июня, в Алтайском крае установится жаркая погода с осадками и сильным ветром, сообщают в региональном Гидрометцентре.
В светлое время суток в крае столбики термометров покажут от +30°С до +35°С. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах местами будут сильные ливневые дожди и град. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы могут достигать 25-28 м/с.
В Барнауле днем воздух прогреется до +30...+32°С. В конце дня ожидается кратковременный дождь, также возможна гроза. Скорость южного ветра составит 10-15 м/с.
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