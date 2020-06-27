"Подтолкнем, что называется". Владимир Путин пообещал помочь алтайским волонтерам

Президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами регионального штаба "Мы вместе" из Алтайского края Никитой Федюниным и Анной Ведлер. Текст беседы активистов с главой государства опубликован на сайте Кремля.
В ходе разговора добровольцы поделились с президентом достижениями, которых они добились в рамках акции "Мы вместе", а также рассказали ему о планах на будущее. Так, волонтеры намерены организовать мероприятия в онкологическом отделении краевой детской больницы, а также и дальше помогать пожилым и маломобильным людям и бездомным животным.
Кроме того, волонтеры поблагодарили Путина за то, что по его поручению в Алтайском крае создаётся национальный парк "Тогул". По их мнению, это новое направление позволит развивать там экотропы и экокружки, чтобы привлекать бизнес для экологической реабилитации участков и развивать туристический потенциал региона. Участники акции также попросили президента поручить Роснедрам завершить создание нацпарка, поскольку процесс согласования его создания "немножко застопорился".
"Спасибо, Никита Сергеевич и Анна Андреевна. Мы обязательно этим займёмся. По поводу парка я пометил себе, подтолкнём, что называется, решение вопроса", — резюмировал президент.
Комментарии
Тсарь назначил нас любимой женой!!!!!!! Витек,в сторону!