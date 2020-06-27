Суббота, 27 Июнь, 09:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,13
€ 77,54
28°

620794 +0
Обь
316см +45


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

"Подтолкнем, что называется". Владимир Путин пообещал помочь алтайским волонтерам

, ИА "Амител"
Активисты не только рассказали президенту о своих достижениях, но и попросили у него помощи
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами регионального штаба "Мы вместе" из Алтайского края Никитой Федюниным и Анной Ведлер. Текст беседы активистов с главой государства опубликован на сайте Кремля.

В ходе разговора добровольцы поделились с президентом достижениями, которых они добились в рамках акции "Мы вместе", а также рассказали ему о планах на будущее. Так, волонтеры намерены организовать мероприятия в онкологическом отделении краевой детской больницы, а также и дальше помогать пожилым и маломобильным людям и бездомным животным.

Кроме того, волонтеры поблагодарили Путина за то, что по его поручению в Алтайском крае создаётся национальный парк "Тогул". По их мнению, это новое направление позволит развивать там экотропы и экокружки, чтобы привлекать бизнес для экологической реабилитации участков и развивать туристический потенциал региона. Участники акции также попросили президента поручить Роснедрам завершить создание нацпарка, поскольку процесс согласования его создания "немножко застопорился".

"Спасибо, Никита Сергеевич и Анна Андреевна. Мы обязательно этим займёмся. По поводу парка я пометил себе, подтолкнём, что называется, решение вопроса", — резюмировал президент.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

27.06.2020 07:49
- гость -

Тсарь назначил нас любимой женой!!!!!!! Витек,в сторону!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:05
"Находимся на низком старте". Алтайский бизнес отреагировал на открытие общепита 0
08:47
Новые правила для водителей. Что изменится и придется ли сдавать тест на наркотики 0
08:23
Более 300 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю 0
08:03
Диетолог рассказала об опасной дозе минеральной воды 1
07:44
Закон законов. Зачем стране нужна Конституция и что она закрепляет 6
07:24
"Свободных квартир нет". Барнаульцы в пандемию раскупили новостройки 11
07:02
"Подтолкнем, что называется". Владимир Путин пообещал помочь алтайским волонтерам 1
06:45
Платья, заказанные через интернет: ожидание и реальность 5
06:22
День молодежи в Барнауле: куда сходить и что посмотреть в 2020 году 1
06:01
Невыносимая жара и шквалистый ветер. О погоде в Алтайском крае 27 июня 0
23:45
Такой день. Алтайскому краю дают деньги на дороги, а Томенко зовет на выборы 0
23:23
Новая волна коронавируса может охватить Россию через две недели 7
23:03
Водитель автобуса в Барнауле сошел с маршрута, чтобы спасти человека 0
22:40
Ничто не предвещало. Дерево упало на машину в Алтайском крае 0
22:23
Европа отказалась открыть границы для россиян 1 июля 0
22:08
Пропавшего жителя Рубцовска через две недели нашли живым 0
21:43
Сайт ЦИК России подвергся хакерской атаке 0
21:23
250 километров в час. Двое мужчин разбились на мотоцикле под Барнаулом 3
21:06
Серебренникова приговорили к условному лишению свободы 2
20:46
Свыше 200 кафе и ресторанов возобновят работу в Алтайском крае 0
20:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 89 0
20:16
Турбазам Алтайского края разрешили открыться. Когда ехать отдыхать? 0
19:58
Жители Алтайского края два года ждут компенсаций за паводок 0
19:38
Внешность кота Матроскина из "Простоквашино" изменится в новом сезоне 0
19:13
Глава Барнаула показал выпускникам городских школ свой кабинет 1
18:45
Женщина и ребенок пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск 0
18:18
Ура, кафе на Алтае открываются! А как они будут работать? 1
18:08
Робота впервые утвердили на главную роль в фильме 0
17:49
Мишустин подписал постановление об июльских выплатах семьям с детьми 0
17:38
В Алтайском крае разрешили работу летних веранд в кафе и ресторанах 10
17:35
Приемная кампания продолжается. Ректор АлтГТУ приглашает на онлайн-встречу 0
17:27
Подачу горячей воды досрочно возобновляют по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле 6
17:18
Число "тяжелых" пациентов с COVID-19 на Алтае выросло за неделю почти в два раза 3
17:05
"Знаковый объект". На стройплощадку между "Лентой" и "Волной" начали завозить технику 3
16:58
Работает в банке и давала интервью amic.ru. Кто победил в голосовании "Мисс Офис" 0
16:41
"Такое шоу устроили". Адвокат Ефремова озвучил сумму, которую присудят семье Захарова 13
16:29
Из комплекта iPhone 12 могут исчезнуть наушники и зарядка 0
16:17
Жаркая пятница. Барнаульцы оккупировали пляжи, несмотря на запрет. Фото 7
16:05
Председатель УИК выиграла квартиру на голосовании по Конституции 10
15:57
Барнаульцы сообщают об огромной пробке на выезде из города 4
15:44
Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве 8
15:32
Голосуй, не голосуй. Единороссы в АКЗС хитростью "победили" несговорчивую оппозицию 7
15:16
6800 новых случаев COVID-19 выявили в России 2
15:03
На пересечении Социалистического и Молодежной в Барнауле вновь сбили пешехода 19
14:54
Telegram обязали выплатить инвесторам $1,2 млрд 1
14:40
Грозы, град и ветер до 30 метров. Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае 3
14:29
Ученые научились убивать коронавирус за 25 секунд 11
14:15
В Барнауле потребовали в три раза увеличить вместимость новой школы 8
14:02
Пусто и грустно. Как депутаты АКЗС провели последнюю сессию перед летними каникулами 4
13:51
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 76 человек 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.