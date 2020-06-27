Александр Поветкин прибыл в Алтайский край для подготовки к следующему бою

Российский боксер Александр Поветкин прибыл в Алтайский край чтобы подготовиться к бою против британца Диллиана Уайта. Об этом он сообщил в своем Instagram.
"Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой", – заявил боец.
Напомним, что сражение против временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Диллиана Уайта изначально было запланировано на 2 мая, однако позднее был перенесено на 22 августа. Победитель боя, который пройдет в Великобритании, станет претендентом на титул чемпиона WBC.
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