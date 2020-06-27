Министерство труда отказало россиянам в выплатах на детей от 16 до 18 лет

Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей выплаты в 10 тысяч рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.
Ранее омбудсмен рассказала о просьбах россиян расширить возрастной диапазон для единовременной помощи на детей до 18 лет. После заявления Владимира Путина о повторении выплат в июле, обращения стали поступать к ней с новой силой.
Кузнецова обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ, которое передало письмо в Минтруд. Ведомство не поддержало идею, сославшись на возможность самостоятельного трудоустройства детей старше 16 лет.
Правозащитник отметила, что в Совфеде и Госдуме идею о расширении выплат поддерживают, а главы некоторых регионов установили подобную поддержку на местном уровне.
Напомним, что в июне жители страны получили выплаты на каждого ребенка от 3 до 16 лет, а 25 июня президент Владимир Путин предложил повторить их в июле. Как сообщил amic.ru, 26 июня постановление о финансовой поддержке подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Комментарии
подростки должны сами искать себе работу, а не ждать деньги от государства
?!
Тогда почему до 16? Паспорт получил в 14 и вперед, работу искать! Нет слов.
Ну почему же))) слова есть... нецензурные правда
Ээээээ, а простите, кем они после 9 кл., планируя пойти в 10кл., должны пойти работать?
А по какому поводу государство изымает деньги у меня и отдаёт их чужим спиногрызам?
О детях?
@Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка рассказала об убийстве
обвиняемая рассказывает, как, дождавшись, пока сын уснет, несколько раз ударила его гантелью по голове
четыре месяца пыталась запутать следствие, изображая горе. Пока полицейские и волонтеры ежедневно искали ребенка, полагая, что мальчик может быть жив, его мать строила карьеру в политике — готовилась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора области.
В своих агитационных роликах Галина Морозова делала акцент на том, что хорошая мать может быть достойным политиком. @
Правильно! Как пить, курить и детей делать в 16 лет - ума хватает, взрослые ж уже, а как на подработку устраиваться- сразу маленькими , ни к чему му не способными становятся.
27.06.2020 13:38
- гость -
А по какому поводу государство изымает деньги у меня и отдаёт их чужим спиногрызам?
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А докажите , что именно ваши деньги идут чужим спиногрызам? Женщины так же работают перед декретами и платят налоги.
13:33 А подработать, чтобы купить себе мелкие хотелки они тоже не в состоянии что ли?
27.06.2020 13:33
Гость
Ээээээ, а простите, кем они после 9 кл., планируя пойти в 10кл., должны пойти работать?
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Вы неправильно поняли! Не после 9 класса, а ещё учась в 9 классе! Ведь 7+9=16 лет.
Особенно стоит отметить, что по мнению властей, дети должны работать во время пандемии.
27.06.2020 13:47
- гость -
13:33 А подработать, чтобы купить себе мелкие хотелки они тоже не в состоянии что ли?
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Как подработать? Украсть, что ли?
Кто возьмет на работу несовершеннолетнего? Для него должны быть особые условия, 6часовой рабочий день, не дай бог, что случится, травмируется, работодателя по судам затаскают. Примешь, и стой рядом, карауль. Если берут до 18, только в черную. С нарушением закона.
Летом многие подростки работают
Ага, не дай бог у сыночки подворотики расктаются, на ручках мозольки появятся.
Как подработать? Украсть, что ли?
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А для тебя, видимо, это привычный способ заработка.
А вот всяким депутатам положена зарплата? Чего они-то работать не идут? Эти выплаты - мизер по сравнению с тратами государства на таких детишек, как Бессарабов (чисто для примера)