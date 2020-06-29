Чтобы лето не кончалось. Мгновения беззаботного счастья в фоторепортаже amic.ru

В Барнаул после жаркой недели пришла приятная прохлада. (Надолго ли?) А еще вчера асфальт плавился, а воздух был таким плотным, хоть ножом реж. Спасаясь от жары горожане стремились поближе к воде. Несмотря на пандемию, пляжи были переполнены (хотя официально еще даже и не открыты), в фонтанах плескались дети. Фотокорреспондент amic.ru Слава Мельников сумел поймать в фотообъектив моменты беззаботного веселья и радости, которые царили в эти дни у воды. Кстати, если верить синоптикам, погода дает нам пару дней передышки, но уже в середине недели Барнаул снова накроет жара.
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