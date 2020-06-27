Шанс выжить. Алтайские турорганизации отреагировали на открытие туристического сезона

Главы туристических организаций Алтайского края поблагодарили губернатора Виктора Томенко за снятие ограничений на работу отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона

Напомним, что вчера Виктор Томенко подписал указ, согласно которому с 27 июня туристические объекты региона могут возобновить свою работу. Принимать гостей начнут около 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а также порядка 200 гостиниц.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич поблагодарила правительство региона за решение и огромную работу, которая была проделана для того, чтобы туристический сезон в этом году состоялся.

"Мы понимаем груз ответственности руководства региона и со своей стороны готовы принимать гостей в соответствии со всеми необходимыми требованиями и предписаниями. Очень надеемся, что принятое решение позволит туристической отрасли восстановить свои позиции", – подчеркнула руководитель ассоциации.

Директор турбазы "Империя Туризма", расположенной в селе Ая, Артем Бакуров сообщил, что на объекте уже провели профилактические мероприятия, а все сотрудники сдали отрицательный тест на COVID-19.

"Для нас это действительно очень важное решение. Безусловно, мы будем соблюдать все нормы и правила, необходимые в борьбе с коронавирусной инфекцией, и не подведем в такой трудный для всех период", – заверил Артем Бакуров.

Глава сельского туркомплекса "Постоялый двор" Лариса Пастухова также от лица владельцев гостевых домов поблагодарила губернатора за поддержку турбизнеса.

"Спрос на отдых в Алтайском крае всегда очень высок, бронирование на весь летний период это подтверждает, поэтому мы все с нетерпением ждали разрешения открыть свои объекты. Безусловно, все профилактические меры для обеспечения безопасности отдыха будут соблюдены в полной мере, теперь постараемся оправдать ожидания наших многочисленных гостей, ведь отдых в Алтайском крае должен вызывать самые яркие эмоции и оставлять самые яркие впечатления", — отмечает Пастухова.

Коллектив оздоровительного комплекса "Алтай-rest" также выразила свою признательность главе региона за документ, которым открывается туристический сезон на Алтае.

"Для нас это не просто открытие сезона, но и возможность выжить турбизнесу в это тяжелое для всех время. Мы понимаем, какую ответственность Вы на себя берёте, принимая это своевременное решение. Мы, в свою очередь, обещаем не подвести Вас и Алтайский край, обеспечить для туристов безопасный отдых. Спасибо за ту работу, которую делает Ваша команда", — говорит руководитель комплекса Борис Стрельцов.

Директор гостиницы "Нео" Сергей Логинов считает, что снятие ограничений и возможность принимать гостей – это шаг к постепенному возвращению к жизни всей туристической отрасли региона.

"Решение Губернатора очень своевременно и важно для нас. Мы все ждали этого момента. Интерес к Алтайскому краю и Белокурихе огромный. Мы готовы работать и принимать гостей в новых условиях. При этом неизменным остается одно – наш город-курорт очень гостеприимный и мы всегда рады гостям", – сказал Логинов.

Напомним, что кроме туристических объектов, в регионе разрешили работу летних веранд кафе и ресторанов. Главы организаций оказались очень рады новостям и считают, что это поможет изменить будущее индустрии.