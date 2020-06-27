Филологи нашли ошибку в бюллетенях для голосования по поправкам

Заведующий отделом Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов рассказал РБК о том, что в бюллетенях для голосования по поправкам в конституцию есть стилистическая неточность.
"Мне кажется, что это стилистическая неточность, которая связана с неправильной передачей смысла. Формулировка "в Конституцию" предполагает, что эти поправки как бы отдельно от Конституции", — отметил Баранов.
Эксперт отметил, что в этом вопросе он озвучивает личное мнение, а не позицию Института русского языка РАН, но при этом сказал, что в данном случае правильнее было бы написать поправки "в Конституции".
Комментарии
Даже до Баранова дошло.
Это не стилистика, а грамматика