Жительница алтайского села перевела мошенникам 215 тысяч в надежде получить кредит

59-летняя жительница села Кубанка Калманского района сообщила в полицию о том, что неизвестные похитили у нее более 200 тысяч рублей. Пострадавшая сама перечислила деньги мошенникам.
По ее словам, она составила заявку на получение кредита в 100 тысяч рублей через интернет. Через некоторое время женщине позвонил мужчина, который сказал, что кредит одобрен, но она должна заплатить за доставку денег курьером и оформление документов.
В течение двух недель сельчанка приезжала в город Барнаул и на вокзале через банкомат перечисляла денежные средства суммами от 4000 до 10000 тысяч рублей. Причем когда закончились собственные средства, женщина оформила несколько займов в микрофинансовых организациях, рассказали в МВД.
В общей сложности потерпевшая лишилась 215 тысяч рублей.
Комментарии
Не верю, такого не может быть. 59 не 85.