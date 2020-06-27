Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%

Электронный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию сообщил о том, что явка онлайн-избирателей превысила 70%, пишет РИА "Новости".
Голосование по всей стране началось 25 июня и закончится 1 июля. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области. Оно закончится 30 июня.
Согласно данным штаба, на утро 27 июня проголосовали при помощи интернета 822 тысячи человек, при этом количество выданных бюллетеней составило 833 тысячи.
Отмечается, что всего на онлайн-голосование зарегистрировались 1 190 726 потенциальных избирателей из двух регионов.
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