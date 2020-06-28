Грозы и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 28 июня

В Алтайском крае продолжает главенствовать непогода. 28 июня в некоторых районах стихия может разойтись не на шутку.
В регионе температура воздуха составит +17...+22 градуса, по востоку до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град.
Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +30...+32 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Ветер юго-западный, 18-23 м/с.
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