Иосиф Пригожин, который просил денег у государства, подарил Криду Rolls-Royce

Продюсер Иосиф Пригожин побывал на дне рождения Егора Крида и прибыл туда не с пустыми руками. Во время праздника, который представлял собой массовое скопление людей во время пандемии, музыканты успели снять себя на видео.
"Папа приехал. Поздравил с днюхой. А я вас поздравляю, друзья. Папа подарил новый Rolls-Royce. Часы подарил с бриллиантами. Но говорит, что денег нет, карантин. Но все-таки подарил часы", – сказал Крид, хвастаясь подарком.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин заявлял, что российские звезды вправе получить возврат налогов от государства во время пандемии. "Государство нас не ласкает", – сетовал продюсер.
Комментарии
Дали значит? помощь от государства
Задолбала эта звёздная гoмocятинa
Папа? Или пригожин? Как то не понятно
который просил денег у государства, подарил Криду Rolls-Royce
Ну так на подарок и просил
Разогнать всю эту шелупонь... В Южной Корее обучают и финансируют музыкальные группы потом отправляют на гастроли за рубеж. Если становятся популярны за рубежом-УДОСТАИВАЮТСЯ ЧЕСТИ ВЫСТУПАТЬ В КОРЕЕ!!! Выпустите Пригожина на гастроли за рубеж и не запускайте назад... Это не артисты это чмошники...
Где написано, что Пригожин подарил? Написано "папа". Я чего то не понимаю?
"Папой" он назвал Пригожина в прикол.
Бабла у них куча, по тому что они мега-популярны и деньги эти отдают им умные и имеющие своё мнение индивиды.
мерзкий шрек
Какие же они отвратные...что Еся этот, что Крид, что Валерия в последнее время. И ведь из всех щелей они лезут, заколебали
Не папа, а папик, который Крида в попик.
10-16 он про часы и ролл с ройс "по прикол" брякнул. Это видно по реакции Пригожина. А амик как всегда перепостил, добавив свои домыслы