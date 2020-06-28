Экологи предрекли Сибири лесные пожары

Установившаяся в июне жаркая погода на территории Сибири увеличивает риск возникновения лесных пожаров, считают эксперты из Стокгольмского университета.
"Если погода в Сибири в ближайшее время не изменится, мы можем ожидать серьезных лесных пожаров в этом сезоне. Если в июле и августе будут идти дожди, риск снижается", – цитирует РИА "Новости" доцента института физической географии Стокгольмского университета Густава Хугелиуса.
Метеоролог, профессор Стокгольмского университета Микаэл Чернстрём также отметил, что из-за жары совершенно точно повышается риск возникновения лесных пожаров. По его словам, это естественный процесс, поскольку чем суше и жарче погода, тем чаще такое может произойти.
Специалисты подчеркнули, что жаркая погода в Сибири не является аномальной для текущего времени года. Тем не менее из-за глобального потепления такая погода будет стоять чаще и продолжительнее, что влечет за собой ряд негативных экологических и экономических последствий, считают ученые.
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