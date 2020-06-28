За сутки в Алтайском крае скончались четверо пациентов с коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали четыре новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб.
Таким образом, всего в регионе скончался 71 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе 33 – от COVID-19, у 35 – иные причины смерти. Три случая находятся на экспертизе.
Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выявили 78 заболевших коронавирусной инфекцией, а общее число инфицированных достигло 3831.
Как уже писал amic.ru, с 26 июня в Алтайском крае разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов, а с 27 июня гостей начали принимать и туристические базы.
Комментарии
Понеслось...
То ли ещё будет
А сколько смертей состоявшихся и отложенных из-за отсутствия плановой медицинской помощи?
Гостю 13.30: конкретнее, пожалуйста. Кто умер от отсутствия плановой помощи? Экстренная оказывается.
Гостю 13.37: а конкретнее сейчас никто и не скажет.
Через 3-5 лет статистику покажет по причинам смертей.
Если только она настоящая, не как нынешняя коронавирусная.
Гостю 13.37: у меня родственнице на апрель была назначена сложная плановая операция. Два месяца она готовилась, обследования, анализы. А потом корона.
Причина никуда не делась, разрушение органа продолжается.
Как бы до экстренной не дотянули.
Ну и по восстановлению, одно дело делать планово, когда есть время на раздумье и маневры, другое - когда угроза жизни и времени нет. А если, не дай Бог, кровотечение, сепсис? В апреле этого не было.
13.37
Вот именно, что экстренная. А плановая нет. А это в перспективе риск
Да всё это понятно! Но вовремя нахождения вашей родственницы в больнице на плановой помощи велика вероятность получения коронавируса, и тогда сами понимаете, что. Для возобновления плановой помощи отмена ограничений не путь.Надо было ужесточить ограничения и свести число заражающихся к минимуму, закрыть границы края и не допускать завоза. Тогда и начать с медпомощи, а потом уже всякие развлекухи открывать.
28.06.2020 14:10
- гость -
...закрыть границы края и не допускать завоза...
извините, но вы отстали на полгода
зараза уже среди нас навсегда.
цепочки бессимптомных заражений пронесут вирус через все карантины.
ничего, похоронят.