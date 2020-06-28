Число зараженных коронавирусом в Горном Алтае перевалило за 600

В Республике Алтай выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперштаб.
"Коронавирус подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей, и у шести жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка. Также коронавирус подтвержден у жителя Майминского района, жительницы Онгудайского района, жительницы Шебалинского района и 13-летнего ребенка, прибывшего в Чемальский район из другого региона", – сообщили в штабе.
Уточняется, что семь из 19 новых случаев выявили по контакту с ранее заболевшими. У десяти инфицированных медики диагностировали симптомы ОРВИ.
Таким образом, общее количество заболеваний в Республике Алтай выросло до 616. Выздоровели 259 человек, 16 из них – за последние сутки.
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