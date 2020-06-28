Россия провела эксперимент по применению "роя" истребителей с участием самолетов Су-35 и новейших истребителей пятого поколения Су-57, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
"Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в "стае" была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57", – сообщил собеседник издания.
Другой источник в ходе беседы с корреспондентами подчеркнул, что в боевом порядке, который летчики называют "стаей" или "роем", истребители ведут информационный обмен в режиме реального времени. В таком порядке система каждого самолета автоматически обрабатывает данные как собственных датчиков, так и датчиков других самолетов, что значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.
Информация о том, где и когда проводился эксперимент по применению "роя" истребителей, не уточняется.
Комментарии
"где и когда проводился эксперимент по применению "роя" истребителей, не уточняется."
где и когда проводился эксперимент, никому не скажем...
К войне готовимся
С кем воевать.
выродки в пиндосии к власти придут и начнётся
"Роя" - это деепричастие?
"Испытания прошли в реальных боевых условиях"
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Я что-то пропустил? Россия с кем-то воюет???
13:20
- гость -
выродки в пиндосии к власти придут и начнётся
Выродки это - леваки-коммунисты?
Точно, к войне. Вон и Чуйский тракт ремонтируют - расширяют. Знающие люди так и говорят - готовят дороги для военной техники.
Дороги по всей стране расширяют. Транспорт каждый желающий имеет.
это учения против дронов. дрон стоит 200 долларов, а ракета 200 тысяч.
ага, к войне, все как в вышем любимом 41м будет. берите детские совки и ехайте окопы рыть