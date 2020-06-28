Россияне чаще покупали антидепрессанты во время самоизоляции

С марта по июнь 2020 года россияне стали активнее покупать лекарства для борьбы с депрессией, пишет RT со ссылкой на исследование компании DSM Group.
По данным аналитиков, за указанный период соотечественники приобрели 2,3 миллиона упаковок антидепрессантов на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В начале марта рост продаж этих лекарств составил 35%, а во второй половине месяца – более 60%. При этом постепенное снижение спроса на лекарства специалисты зафиксировали только с конца апреля.
Исследователи отмечают, что пик роста продаж антидепрессантов совпал с началом пандемии и введением режима всеобщей самоизоляции во многих регионах страны.
Комментарии
Врачи же не работали, кто выписывал рецепты?
Продажу алкоголя ограничили, деньги потекли в другое русло
Я сегодня тоже за антидепрессантами пойду. После сообщения о дистанционном обучении в Алтайском крае
Кто все эти люди, которые уже с марта начали скупать антидепрессанты?)) Они все уже знали?)