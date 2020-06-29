Тепло, но с дождями. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июня

В понедельник, 29 июня, в Алтайском крае установится теплая погода с сильным ветром, кратковременными дождями и грозами, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, в крае в дневное время воздух прогреется до +23... +28°С. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле днем столбики термометров будут показывать от +25°С до +27°С. В конце дня – кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость южного ветра составит 10-15 м/с.
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