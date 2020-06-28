Названы самые дорогие специальности в Алтайском крае

Дороже всего в Алтайском крае обойдется обучение по направлению "музыкально-инструментальное искусство", сообщают "Вести Алтай".
За год в АлтГУ будущим музыкантам придется заплатить 190,2 тысячи рублей. Такую стоимость в вузе связывают с дороговизной самих инструментов и индивидуальным подходом к студентам.
Дешевле всего в этом вузе обучение по направлениям "документоведение", "история", "музеология" и "политология" (97 630 рублей в год).
В АлтГТУ имени Ползунова сильнее всего тратиться на учебу будут дизайнеры (182,5 тысячи рублей). Наиболее бюджетными стали направления института экономики и управления (93,5 тысячи рублей).
В АлтГМУ наибольшие расходы ждут будущих стоматологов (185 тысяч рублей), а наименьшие – клинических психологов (103 тысячи рублей).
В АлтГПУ прайс начинается от 97,6 тысячи рублей (история, математика, психология, иностранные языки) и заканчивается суммой 143,2 тысячи рублей (физкультурно-спортивное образование).
АлтГАУ предлагает обучиться экономике и менеджменту за 103 тысячи рублей. Это самые дешевые направления в вузе. Наиболее дорогим стало "землеустройство и кадастры" (150 тысяч рублей).
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