Не зубрить, а понимать. Зачем детям программирование и где этому учат в Барнауле

Программирование — одна из самых перспективных сфер. Очень многие профессии настоящего и будущего так или иначе связаны с цифровыми технологиями. Современные дети с ранних лет хорошо пользуются гаджетами, хотят стать видеоблогерами или создателями компьютерных игр.

Программирование и тесно связанная с ней математика развивают логику, память, умение анализировать и учат компьютерной грамотности — навыкам, необходимым каждому. И развивать их лучше с детства. О том, как это сделать, порталу amic.ru рассказали в международной школе математики и программирования "Алгоритмика" (в 2018 году компания попала в топ-20 крупнейших технологических образовательных проектов по версии РБК).

Как пережить онлайн

"Алгоритмика" – это школа с собственной интерактивной платформой для детей от 5 до 17 лет. Здесь учат базовым языкам программирования, созданию анимации, разработке игр, развивают алгоритмическое, логическое и проектное мышление.

Школа работает в 25 странах, 200 городах, здесь учится более 150 тысяч человек. В Барнауле филиал "Алгоритмики" появился в конце 2019 года. А уже в марте, как и большинство организаций страны, он вынужденно перешел в дистанционный режим. Но если многим учебным заведениям пришлось очень долго настраиваться на "удаленку", то "Алгоритмика" осталась в зоне комфорта.

"Мы перешли на онлайн-формат быстро и без проблем, потому что у нас есть своя электронная платформа со всеми курсами и материалами. Всю весну и теперь уже летом занимаемся в дистанционном режиме. В условиях самоизоляции такое обучение — хороший вариант не "просесть" по программе и не потерять время", — сказал CEO диджитал-агентства ADN, партнер "Алгоритмики" Павел Занин.

По его словам, у школы есть специально разработанные летние интенсивы, которые позволяют в короткий срок освоить знания компьютерных технологий. Обучение организовано по типу детского лагеря и проходит в игровой форме

Первая летняя программа — для очных занятий. Вторая — онлайн-формат, что очень удобно для тех школьников, которые проводят лето за городом. Поскольку в режиме онлайн сложнее удерживать внимание ребят, занятия проходят в небольших группах (до шести человек). Это позволяет и одновременно работать в команде, и общаться с каждым ребенком индивидуально.

Школа тщательно подходит к подбору и обучению преподавателей. Каждый перед приемом на работу проходит тестирование, обучение, получает сертификат. Помимо летних интенсивов для детей доступно три основных годовых курса. Первый — самый простой, для начинающих, это основы компьютерной грамотности. Второй — Scratch-программирование, где дети изучают алгоритмы и делают простые программы. И третий – изучение языка программирования Python.

Зачем ребенку программирование?

Программирование — одно из самых востребованных направлений в мире. Даже если ребенка ждет карьера в гуманитарной сфере или любой другой, далекой от точных наук, ему все равно пригодятся знания и навыки, полученные в "Алгоритмике" - логика, аналитика, компьютерная грамотность.

На занятиях дети строят ракету на Марс, просчитывают все возможные варианты спасения Земли, компьютерные игры, анимированные и музыкальные произведения, создают персональные автоответчики для мессенджеров, разрабатывают собственные сайты.

"Алгоритмика" — федеральный проект. Поэтому над программами обучения работает большая команда профессионалов из разных сфер и разных регионов. Учебные модули, образовательные курсы и проекты регулярно обновляются. В ближайших планах — запуск курса компьютерной грамотности и для взрослых. Нехватка этих навыков, стала особенно очевидной в период пандемии, когда многие компании перевели сотрудников на удаленную работу.

А уже 11 июля состоится Астроквест — бесплатное онлайн-соревнование по программированию для детей от 8 до 15 лет. Он будет интересен как тем, кто еще никогда не занимался программированием, так и опытным ученикам.

"Алгоритмика" в Барнауле:

Лазурная 35

Телефон: +7 (905) 925-66-87

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