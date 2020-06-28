Такой день. Крупный пожар в алтайской многоэтажке и поиски ребенка

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 28 июня. Без коронавируса.
Крупный пожар в многоквартирном доме произошел райцентре Тальменского района – селе Тальменка. Горела крыша трехэтажного здания на площади 300 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 40 жильцов.
Продолжается голосование по внесению поправок в Конституцию. За три дня свое волеизъявление выразили 307 тысяч из 1,8 млн избирателей в Алтайском крае. Это одна из наиболее низких явок в Сибири.
Спасатели нашли 11-летнюю девочку в Заринском районе, которая 27 июня ушла гулять и к вечеру не вернулась. Малолетнюю жительницу села Новомоношкино обнаружили в лесу в километре от населенного пункта.
Жителей Алтайского края проинформировали об изменениях в расписании пригородных электропоездов. Это связано с нерабочими днями в июле.
Сотрудники барнаульского ЖЭУ вместе со столбом покрасили сиденье привязанного к нему велосипеда. Они заявили, что экологичный транспорт мешал проведению работ.
Здание железнодорожного вокзала на станции Тягун подвергнут реконструкции. Подрядчики вдвое увеличат площадь зала ожидания, заменят деревянные перекрытия и кровлю, а также выполнят еще целый ряд работ.
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