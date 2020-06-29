Китайцы назвали три причины, почему они редко женятся на россиянках

Три причины, почему китайцы редко женятся на россиянках, назвали журналисты портала Sohu.
Китайское издание подчеркивает, что русские девушки очень красивы, но от выбора их в качестве жен часто отталкивает их характер.
"Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое "я" и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела", — утверждает автор (цитата по РИА Новости).
Вторым важным фактором портал приводит культурные различия и языковые проблемы. В частности, по своему менталитету россиянки ближе к представительницам Европы, в то время как китайцы – это носители восточных ценностей.
Последней причиной автор назвал слухи о том, что россиянки быстро набирают вес после свадьбы. Впрочем, он выразил уверенность, что этот стереотип не имеет под собой никаких оснований – во многих случаях русские девушки сохраняют стройную фигуру и в зрелом возрасте.
Комментарии
девушки сохраняют стройную фигуру и в зрелом возрасте.
Гыыы... А покажите мне девушку в зрелом возрасте!
Потому что китайцы маленькие и страшные, и вонючие. Характер им наш не нравиться....
не вкладывают душу в поистине важные дела
и что по их мнению важно?
Такое ощущение, что китайцы составили свое мнение по девицам легкого поведения или алкоголичкам.
29.06.2020 08:48
- гость -
Мнение по наёмным продавцам на рынке.
В переводе с китайского: толстые и ленивые алкоголички-истерички.
Все ключевые для человечества открытия и изобретения сделали белые, европиоиды! Ни жёлтые, ни черные, ни красные, а белые...
И нафига спрашивается они нам такие родственнички сдались? Которые и умеют только как обезьяны копировать что кто то придумал...
порох кИты изобрели
ладно росиянки, но росияне то не что обиделись
Не женятся наверное скорее от того что они нашим дамам не нравятся Желтые, маленькие...Да турка по сравнению с этими будет жарким мачо.
Все ключевые для человечества открытия и изобретения сделали белые, европиоиды! Ни жёлтые, ни черные, ни красные, а белые...
И нафига спрашивается они нам такие родственнички сдались? Которые и умеют только как обезьяны копировать что кто то придумал...
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Ты лично, какое открытие сделал/ла?
и кошелек у них тоже мааааальенький))
29.06.2020 09:16
- гость -
фуфу
китайцы где едят там же и опорожняются. все что они могут сделать это низкосортная подделкам, украденная у европейцев и американцев.
даже японцы и корейцы с крайней неприязнью относятся к китайцам.
у них менталитет саранчи и муравейника. леса они выкашивают целыми странами, а почву отравляют на десятилетия.
после очередного великого разворота они нам снова братушки. а живом штамм своему серверному брату они почему-то дать не захотели.
из-за чухани они должны стать изгоем для всего мира.