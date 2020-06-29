В Республике Алтай выявили 33 новых случая заболевания COVID-19

За последние сутки в Республике Алтай выявили 33 новых случаая заболевания COVID-19, информирует региональный оперштаб.
"Коронавирус подтвердился у 29 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей, и у четырёх жителей Майминского района. 21 из 33 новых случаев выявлен по контакту с ранее заболевшими. В 10 случаях диагностированы симптомы ОРВИ", – сообщили в штабе.
Таким образом, общее число заболеваний в Республике Алтай выросло до 650. За последние сутки из учреждений региона было выписано 17 пациентов, всего за время пандемии выздоровело 276 человек.
Напомним, что 29 июня в регионе зарегистрировали первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.
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