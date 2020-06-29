Владимир Путин может снова обратиться к россиянам 29 июня

Согласно информации некоторых СМИ и телеграм-каналов, в понедельник, 29 июня, состоится очередное обращение президента Владимира Путина к россиянам. Вероятное время выступления пока не озвучивается.
"Это станет последней "агитационной волной" в оставшиеся три дня голосования по обновленной Конституции. Вероятно, будут озвучены какие-то важные стимулирующие решения социального толка", — говорится в одном из сообщений.
Ранее почти все инсайды, которые касались обращений президента, подтверждались. Предыдущее выступление прошло 23 июня и было посвящено "итогам" борьбы с коронавирусом. Во время обращения Путин заявил о повторных выплатах на детей до 16 лет.
Комментарии
У данного гражданина нет никакой актуальной повестки. Он политический труп, полная интеллектуальная импотенция. Абсолютно не важно что он там собирается говорить, это всё чушь. Важно помнить, что единственная цель шабаша с конституцией, это обнуление предыдущих его сроков и не прикосновенность после, всё остальное это фон. Совершенно очевидно что у международного суда к данному персонажу накопилось много вопросов, по этому дорожка за границу после президентства ему заказана, будет сидеть в РФ и носу не показывать.
Он вечен!!!!!
Международный суд- самый справидливый и чесный суд в мире.Ни долларом,ни евро,ни шекелем его не проймёшь.
29.06.2020 10:22
АБОРИГЕН
У данного гражданина нет никакой актуальной повестки. Он политический труп,
Можете спрятаться в погребе и не слушать, он испугался вашего ему приговора)))
еще 10 тысяч пообещает?
было посвящено "итогам" борьбы с коронавирусом.
ковида нет? победили?
просто тесты брать перестали.
А гаагский трибунал-это самый лучший трибунал в мире.Там заседают не такие уж идиоты и клоуны как может показаться на первый взгляд.Понятно,что Стрелков сбил Буком тот самый Боинг.Его слова сказанные по мобильнику и любезно предоставленные этому суду СБУ раскрывают всю сермяжную правду.К тому же некоторые украинские свидетели подтверждают такое.
29.06.2020 10:38
- гость -
нет и не было.
он есть только в больном воображении любителей масок, удаленночки и заказывать еду по приложениям. т.е у вас, либерастов
Вот интересно, вообще-то по закону о выборах во время голосования политическая агитация запрещена. Или этому гражданину можно?..
29.06.2020 10:43
- гость -
Дитёнок, ты бы хоть в википедии для начала прочитал кто такие либирасты
29.06.2020 10:45
29.06.2020 10:40
- гость -
А гаагский трибунал-это самый лучший трибунал в мире.Там заседают не такие уж идиоты и клоуны как может показаться на первый взгляд.
))) Почитайте мемуары бывшего прокурора вашего любимого гаагского трибунала, как раз клоуны там и сидят. Ну а про правдивость СБУ, клиника, такое не лечится.
29.06.2020 10:28
Как то так
Зачем мне прятаться, если прячется уже он? Будут на пару с Лукашенко щемиться. Вова и Саша 3%.
Бриться "дедушка-брошенка" участи Чаушески
Как вам не стыдно так писать о членах гаагского трибунала?!Не прошло и 20-ти лет как они предъявили косовару Хашиму Тачи,нынешнему президенту, обвинения в военных преступлениях и торговле человеческими органами.Остаётся только удивляться великолепной выдержке и терпению этих членов.
11:16
- гость -
Как вам не стыдно так писать о членах гаагского трибунала?!Не прошло и 20-ти лет как они предъявили косовару Хашиму Тачи,нынешнему президенту, обвинения в военных преступлениях и торговле человеческими органами.
А вы бы хотели, что бы не предъявили? На нём и так пробы негде ставить.
Был одним из основателей организации «Освободительная армия Косова».
В июле 1997 года Хашим Тачи был приговорён югославским судом к 10 годам тюрьмы за террористическую деятельность[1].
В 1998 год был объявлен малой Союзной Югославией в международный розыск с выдачей санкции на его арест[2].
29.06.2020 10:22
АБОРИГЕН
У данного гражданина нет никакой актуальной повестки. Он политический труп, полная интеллектуальная импотенция. Абсолютно не важно что он там собирается говорить, это всё чушь. Важно помнить, что единственная цель шабаша с конституцией, это обнуление предыдущих его сроков и не прикосновенность после, всё остальное это фон. Совершенно очевидно что у международного суда к данному персонажу накопилось много вопросов, по этому дорожка за границу после президентства ему заказана, будет сидеть в РФ и носу не показывать.
---------------
Голосуем за пожизненный срок путину.
Анекдот:
Путин наставляет главу Норникеля: «Если бы резервуар поменяли своевременно, разлива топлива можно было бы избежать».
Ого, оказывается резервуар менять надо было?!!
А мы-то думали, что достаточно обнулить срок эксплуатации и работать как раньше...
11:52
- гость -
Норникеля:
Там тачку прокурорскую трактором переехали и ничего, дальше под шумок отходы сливают.
29.06.2020 11:46
- гость -
Нет, только "Против".
Анекдот:
Март 2020 года. Владимир Путин назвал средним классом всех, у кого зарплата больше 17 тысяч рублей.
Июнь 2020 года. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, по данным статистики, средняя зарплата по России в первом квартале текущего года составила 48390 рублей.
Это почти в три раза больше, названной президентом суммы.
Если и дальше такими темпами пойдёт, то мы, оказывается, скоро из среднего класса превратимся все в олигархов!))
Почему комментят одни хейтеры, а где же сторонники режима///////?1111
Давно пора сделать ежедневную программу: "Спокойной ночи,россияне!",сразу после "Спокойной ночи,малыши"
29.06.2020 10:22
АБОРИГЕН
У данного гражданина нет никакой актуальной повестки. Он политический труп, полная интеллектуальная импотенция. Абсолютно не важно что он там собирается говорить, это всё чушь. Важно помнить, что единственная цель шабаша с конституцией, это обнуление предыдущих его сроков и не прикосновенность после, всё остальное это фон. Совершенно очевидно что у международного суда к данному персонажу накопилось много вопросов, по этому дорожка за границу после президентства ему заказана, будет сидеть в РФ и носу не показывать.
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Да, давайте оставим Конституцию в таком состоянии, с которым нашу страну ПО ЗАКОГНУ по кусочкам могут разворовать иностранцы.
29.06.2020 12:15
- гость -
Почему комментят одни хейтеры, а где же сторонники режима///////?1111
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Потому что это депрессивный Алтайский край. Где люди всегда "Против", просто из чувства протеста и обиды на свою жизнь и на власть.
а, давайте оставим Конституцию в таком состоянии, с которым нашу страну ПО ЗАКОГНУ по кусочкам могут разворовать иностранцы.
а то, делимитация теперь конституционная норма)))
>>по кусочкам могут разворовать иностранцы.
А тебе не пофиг, кто разворует - иностранцы или свои? Ты, как та обезьяна из анекдота, при любом исходе как ходил с голой ж..., так и будешь дальше ходить. И зачем для того, чтобы предотвратить столь страшную для тебя вероятность разворовывания страны иностранцами, нужно переписывать именно Конституцию? Обычного федерального закона, по-твоему, для этого недостаточно?
29.06.2020 12:38
- гость -
>>по кусочкам могут разворовать иностранцы.
А тебе не пофиг, кто разворует - иностранцы или свои? Ты, как та обезьяна из анекдота, при любом исходе как ходил с голой ж..., так и будешь дальше ходить. И зачем для того, чтобы предотвратить столь страшную для тебя вероятность разворовывания страны иностранцами, нужно переписывать именно Конституцию? Обычного федерального закона, по-твоему, для этого недостаточно?
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Нет, мне не пофиг. И жаль, что вы готовы маму родную продать из-за чувства обиды на Путина за свою никчемную жизнь.
29.06.2020 12:31
- гость -
Видишь тебя как г...ом накормили. Какие иностранцы? Что за бред ты несёшь? Тебе пока эти сказки рассказывают, из твоих же карманов ворьё руки не вытаскивает. И таких сутулых патриотов с впалой грудью, как ты пол, страны. Основа режима, не добавить, не убавить.
29.06.2020 12:48
АБОРИГЕН
Видишь тебя как г...ом накормили. Какие иностранцы? Что за бред ты несёшь? Тебе пока эти сказки рассказывают, из твоих же карманов ворьё руки не вытаскивает. И таких сутулых патриотов с впалой грудью, как ты пол, страны. Основа режима, не добавить, не убавить.
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Ты, судя по твоим комментариям на Амике, обиженный жизнью гoвнюк, а туда же, меня он будет стыдить.
может скажет, что создал 25 млн. рабочих мест?
Как же достала эта лживая ботоксная рожа с бегающими свинячими глазками...
12:31
- гость -
Да, давайте оставим Конституцию в таком состоянии, с которым нашу страну ПО ЗАКОГНУ по кусочкам могут разворовать иностранцы.
Ты никак на Герхарда нашего Шрёдера, который президентствует в Роснефти, бочку катишь? Попустись, чудак!
29.06.2020 12:56
- гость -
А ты сам то кто будешь если тебя устраивать вертикаль коррупции и тотального решательства выстроенная пЫней? И тотальное безнаказанное воровство всеми кто может и сколько сможет в соответствии с должностью/возможностями и т.д.?
10:38- гость - @ковида нет? победили?@
Действительно, считают, что КОВИД-19 нет, но есть ПОФИГ 20